Muur van Mussert verwaarloosd: 'Een vorm van barbarij'

LUNTEREN - Het doet Jan Kijlstra van de Stichting Erfgoed Ede pijn: de muur van waaraf NSB-voorman Anton Mussert zijn aanhang toesprak, is vervallen. En de status van monument zit er voorlopig niet in.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed liet begin dit jaar weten een monumentenverzoek te steunen, maar heeft die beslissing ingetrokken. De dienst wil wachten op een onderzoek naar herdenkings- en militair erfgoed. Een besluit kan volgens Kijlstra nog wel twee jaar op zich laten wachten.

'Stempel niet uitwissen'

'Het doet zeker pijn', zegt Kijlstra. 'Je weet dat mensen zich weinig bekommeren om hun geschiedenis. Het is een beetje stout gezegd, maar in wezen is het verwaarlozen van dit geheel een vorm van barbarij. Je hoeft het niet eens te zijn met wat de NSB voorstond, maar ze hebben hun stempel gedrukt. En dat stempel moet je niet uit willen wissen.'

Het bouwwerk op de Goudsberg in Lunteren werd in de jaren dertig gebouwd in opdracht van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Voorman Anton Mussert sprak er zijn aanhang toe. Tienduizenden mensen kwamen af op zijn Hagespraken. Het platform waarop Mussert stond, is direct na de oorlog gesloopt. Mussert werd op 7 mei 1946, een jaar na zijn aanhouding, op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd.

'Het zijn net de jaren dertig'

Volgens Kijlstra heeft de Muur van Mussert grote betekenis. 'Je moet het verhaal blijven vertellen. Ook aan latere generaties. Je moet je wel beseffen dat wat je nu om je heen ziet gebeuren, is hetzelfde als wat in de jaren dertig gebeurde. De doelgroep is anders, maar de verschijnselen zijn hetzelfde.'