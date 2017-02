Bos slechts veertiende bij WK skeleton

Bos eerder deze maand in Innsbruck. Foto: EPA

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE - Kimberley Bos uit Ede is zaterdag als veertiende geëindigd op het wereldkampioenschap skeleton in het Duitse Königssee. Vorig jaar werd ze bij haar debuut nog achtste.

Bos (23) lag vrijdag na de eerste run nog zeventiende, maar ze klom in het klassement door twee betere runs op zaterdag. Ze noteerde de dertiende en de negende tijd. Landgenote Joska Le Conté mocht uiteindelijk maar twee keer naar beneden op de buikslee. Ze zat niet bij de beste twintig die de laatste run nog mochten doen. Ze werd 22e. Europees kampioene Jacqueline Lölling greep het goud in Königssee.