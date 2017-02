Red de reddingsbrigades in Gelderland

TIEL - De reddingsbrigades in Gelderland dreigen zonder geld te komen zitten. Het Rijk, dat de brigades nu betaalt, heeft aangegeven dat de financiering van de reddingsvloot overgenomen moet worden door de lokale overheden. Maar die hebben daar nog geen besluit over genomen. Volgens Wesley van Brenk van de Reddingsbrigade Gelderland-Zuid in Tiel moet er snel iets gebeuren.

De in waterdichte pakken gehulde mannen van de reddingsbrigade in Tiel zijn ondanks het koude weer niet te beroerd om even te laten zien wat ze kunnen. Als Wesley van Brenk als een drenkeling in het water dobbert, varen Bart Budding en jongste vrijwilliger Martijn er snel heen met de kleine reddingsboot.

'Verkijk je niet op die boot', zegt Wesley van Brenk, 'dat ding is speciaal uitgerust voor reddingen. Blijft door luchtkussens ook op de kop drijven en kan heel ver kantelen om een drenkeling binnen te halen.' Dat is te merken. De boot kantelt bijna tot aan de zijkant in het water om Van Brenk uit het water te hijsen. Met precieze aanwijzingen manoeuvreren ze zo dat ze niet over de drenkeling heen varen en er toch dicht bij komen. Met een paar handelingen wordt het slachtoffer uit het water gehesen. Budding: 'Dat is een techniek die je leert in je opleiding.'

Overstromingen

In het waterrijke gebied van de regio Gelderland-Zuid zijn drie Reddingsbrigades actief. Nu betaalt het Rijk zo'n 9000 euro per eenheid. De reddingsbrigade komt in actie bij overstromingen en grote evenementen als de intocht van Sinterklaas. In heel Nederland zijn 85 eenheden actief, waar 1000 vrijwilligers worden ingezet. De Reddingsbrigade Gelderland-Zuid loopt landelijk voorop in de samenwerking met andere hulpdiensten. Zo waren zij vorig jaar één van de eersten die werden aangesloten op de C2000-pieperdienst van de professionele hulpdiensten. De eenheid van de Reddingbrigade in Tiel heeft inmiddels een brief aan de gemeente Tiel gestuurd met de vraag om steun.

Als die steun er niet komt, verdwijnt de reddingsbrigade. Dat zou een slechte zaak zijn volgens Van Brenk. 'Bij grote overstromingen kunnen wij snel mensen evacueren, voedsel verspreiden en hulpverleners ergens naartoe brengen. Op het moment dat er wat gebeurt, zijn wij er gewoon heel snel. We hebben allemaal een EHBO-diploma en zijn speciaal getraind voor reddingen op en uit het water. We zijn allemaal vrijwilligers, maar heel goed getraind, hebben veel kennis en kleine, wendbare bootjes, waar we heel mobiel mee zijn. Een blusboot van de brandweer kan in ondergelopen gebied niet zo snel varen. Daar is die boot van ons speciaal voor gemaakt.'

Foto: Omroep Gelderland

Bart Budding beaamt dat: 'Ik heb nog nooit iemand echt hoeven redden, alleen maar in oefeningen. Maar dat betekent niet dat we niet nodig zijn. We zijn op veel evenementen op en langs het water aanwezig om te voorkomen dat mensen er in vallen. En als wij er niet meer zijn en mensen raken te water, heb je onze snelle hulp en ervaring niet meer.'

De reddingsbrigades hopen dat de Veiligheidsregio's waar de gemeenten in gezamenlijk in zitten de financiering over willen nemen. Een antwoord op die vraag is er nog niet.