Opruimen miljoenen liters mest gaat nog dagen duren

Foto: archief

AALTEN - Het opruimen van de mest die is weggestroomd uit een omgewaaide silo aan de Hoeninkdijk in Aalten, is nog in volle gang. Zo'n 3 miljoen liter mest is weggelopen. De boer verwacht nog dagen bezig te zijn met opruimen. De silo begaf het in de storm die donderdagavond over ons land trok.

Volgens de eigenaar van de mestsilo heeft het in Aalten in 15 jaar niet zo hard gewaaid. De ravage werd pas vrijdagochtend ontdekt. Inmiddels zijn er dijkjes aangelegd en worden de sloten, beekjes en silo leeggepompt. De mest wordt uitgereden op het land van de eigenaar, dat is sinds 16 februari weer toegestaan. De boer is zelf verantwoordelijk voor de opruimwerkzaamheden. Geen grote vissterfte Waterschap Rijn en IJssel heeft in de nabijgelegen Schaarsbeek geen abnormale waarden gemeten. Een woordvoerster verwacht dan ook geen grote vissterfte. Doordat donderdag veel regen is gevallen, stond er zoveel water in de beek is dat de mest sterk werd verdund.