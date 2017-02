Doedelzakfanaat? Kom naar Borculo!

BORCULO - Raakt het geluid van een doedelzak u? Dan is een reisje naar Borculo deze zaterdag wellicht de moeite waard. The Highland Valley Pipes & Drums houdt tussen 16.00 en 17.30 uur open huis.

Johan van Doesburg weet hoe het 20 jaar geleden begon. 'De toenmalige drumband had zo'n beetje alles gehaald wat er op drumbandgebied te halen valt. Ze waren Nederlands kampioen en zaten in de eredivisie. Ze hadden niet echt een uitdaging meer. Toen ontstond het idee om een pipeband te starten. Ze hebben een aantal doedelzakken aangeschaft. Ze zijn gaan experimenteren en gaan oefenen. En daaruit is onze vereniging voortgekomen.'

Is dat nou moeilijk, doedelzak spelen? Annemieke van Doesburg: 'Het is oefenen. Het is anders dan elk ander instrument. Ik heb wel eens leerlingen die zeggen: ik kan wel blokfluit spelen. Dan zeg ik: leuk, maar dat mag je nu vergeten, want daar heb je vrij weinig aan. Het is echt heel anders. Je moet andere vingerzettingen leren en conditie opbouwen. Het is als sporten: je moet trainen, je moet blijven oefenen.'

Johan en Annemieke waren zaterdagmorgen te gast bij Jan de Hoop. En Annemieke speelde een stukje:

Wat zit er onder de kilt?

Een prangende vraag van presentator Jan de Hoop: 'Wat zit er onder de kilt? 'Ons standaard antwoord is: een gentleman spreekt daar niet over', zegt Johan van Doesburg. 'En er zijn ook kinderen onder de luisteraars... Dat houden we maar in het midden.'

Een bezoekje aan het clubhuis is volgens Van Doesburg zeer de moeite waard. 'Het is flink uitgebreid. We hebben extra oefenruimtes. Ook hebben we er een geluidsstudio bij gebouwd; we hadden er al een, nu hebben we er twee. En we hebben er een danszaal bij. Het is een enorm mooi gebouw geworden. 'State of the art.'

23 december staat de band in GelreDome in Arnhem. Er zijn nog kaarten.