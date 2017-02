Gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij NXP

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Bij NXP Semiconductors in Nijmegen is zaterdagmorgen een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het gaat om een sterk zuur, dat uit een vat gestroomd is.

De bedrijfsbrandweer heeft samen met de gewone brandweer de weggelekte vloeistof ingedamd, waarna het zuur kan worden opgeruimd. Het lek was in het pand van NXP, dus er zijn geen stoffen in de buitenlucht terechtgekomen, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het personeel van de chipfabriek heeft ook geen gevaar gelopen.