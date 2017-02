Alaaf! Gelderland viert carnaval

ARNHEM - Alaaf! Ook in Gelderland is het carnaval weer losgebarsten.

In veel plaatsen begon het feestgedruis na de sleuteloverdracht. Zoals in Doetinchem:

En in Beuningen:

In Groessen begon het carnaval vrijdagavond met een opstootje. Terwijl er binnen feest werd gevierd, kwamen wachtenden buiten in het gedrang.

Vele tientallen optochten

Dit weekeinde zijn er in Gelderland tientallen optochten, de meeste op zondag. De weergoden zijn het carnaval dit jaar goed gezind. Zaterdag kan er af en toe wat regen vallen, maar zondag is het droog. Het is met 8 tot 10 graden zacht. Het is in elk geval een stuk beter dan vorig jaar, toen de storm op diverse plaatsen roet in het eten gooide.

Carnaval in Klarenbeek:

Dani (3) is klaar voor het carnaval in Doetinchem (Leutekum):

Foto: familie Koelman

In Loil wordt de laatste hand gelegd aan de praalwagens voor de optocht van zondag:

Foto: Willy Steenkamp

Feesten en vasten

Carnaval is van oorsprong een rooms-katholiek volksfeest dat volgens de traditie van zondag tot dinsdagavond duurt. De dag erna begint op Aswoensdag de vastentijd van 40 dagen die tot Pasen duurt. Maar vasten gebeurt anno 2017 nauwelijks nog.

