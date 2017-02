Marc Diemers: nu zorgen dat De Graafschap de 4e periode wint

DORDRECHT - Marc Diemers drukte met twee goals zijn stempel op het duel van De Graafschap tegen FC Dordrecht. Hij keek ook al vast vooruit. 'Nu zorgen dat we de 4e periode winnen.'

De Graafschap won voor het eerst sinds 20 april een uitwedstrijd. Die laatste keer was tegen FC Utrecht. 'Vermeij scoorde twee keer', weet ook Diemers zich nog goed te herinneren. 'Dat mag deze club nooit overkomen. We waren er een paar keer heel dichtbij. Deze wedstrijd was overtuigend. Heerlijk.'

Vijf keer de paal

Diemers zorgde met een vrije trap voor de bevrijdende 1-0 en sloot ook de 2-0 af na een soepele aanval over meerdere schijven. 'Toen waren we los. Ja, ik schoot in het begin ook op de paal. En ik had al 5 keer de paal geraakt dit seizoen', lacht Diemers. 'Ze zeiden in de rust ga je nog scoren? Toen kwam die vrije trap en ik dacht ik schiet die bal er nu maar in.'

Kritisch

Parzyszek zorgde voor de 3-0. De Graafschap heeft nu twee overwinningen op rij te pakken. 'UIt de laatste vier duels pakken we 9 punten. Dat is best keurig. Jammer dat die nederlaag tegen FC Emmen er tussen zit. Daar hadden we ook kunnen winnen. Ik zie een stijgende lijn. We voetballen met vijf verdedigers en daar hebben sommige mensen kritiek op maar het staat nu wel en we geven weinig weg. Daarnaast scoren we altijd wel.'

Periode winnen

De vierde periode begint volgende week voor De Graafschap met direct een kraker tegen NAC Breda. De laatste kans voor de Achterhoekers nog iets van het seizoen te maken. 'We moeten zorgden dat we die periode gaan winnen. Dit was in elk geval een goede generale', besloot Diemers aan de Krommedijk in Dordrecht.