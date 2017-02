Politie kan drankrijden niet bewijzen

Foto: Facebook Politie Westervoort

WESTERVOORT - De politie van Westervoort heeft in de vroege ochtend van zaterdag een zwaarbeschadigde auto gevonden op de Dorpstraat. De bestuurder was verdwenen, maar even later troffen de agenten wel een beschonken fietser aan die de sleutel van de auto in zijn bezit had.

De auto stond dwars op de weg met de alarmlichten aan. Aan de voorkant was veel schade ontstaan. Vlak na aankomst kwam er een fietser aan, die volgens de agenten opvallend belangstelling voor de auto had. De man bleek geen identiteitsbewijs bij zich te hebben, maar na fouillering bleek hij wel de bewuste autosleutel bij zich te hebben. Uit een alcoholcontrole bleek sprake van overmatig drankgebruik, maar omdat de politie de fietser niet in de auto heeft zien rijden konden de agenten verder niks doen. De eigenaar van de auto is bekend en moet opdraaien voor de kosten van de berging.