Ongeval A50: auto mogelijk afgesneden

HEERDE - Op de A50 bij Heerde is vrijdagavond een auto zwaarbeschadigd geraakt. Omdat er wellicht sprake was van afsnijden heeft de politie gezocht naar de mogelijke doorrijder. Of dat resultaat heeft gehad, is niet bekend.

Het ongeval gebeurde rond middernacht op de rijbaan richting Zwolle. De bestuurder van de auto raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen de vangrail. De bestuurder is door ambulancepersoneel behandeld. De brandweer heeft de accu's van de deels elektrische auto ontkoppeld waarna de auto geborgen kon worden. De rechterrijstrook is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer.