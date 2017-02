Achilles-aanvoerder Freek Thoone: We stonden voor lul

VENLO - Freek Thoone baalde flink van de manier waarop Achilles'29 onderuit ging tegen VVV.

"We kregen de eerste kans, maar daarna laten we de bal stuiten op het middenveld, waar we hem weg moeten maaien. En dan wordt het 1-0 en geven we de 2-0 en de 3-0 makkelijk weg. Dan staan we een uur lang voor lul, tenminste zo voelde het voor mij."

"Tegen zo'n ploeg met zoveel ervaring ga je dat nooit meer goed maken. De tweede helft hebben we het nog redelijk gedaan, maar al met al een zeer teleurstellende avond. Van de bovenste kunnen we verliezen, alleen de manier waarop is erg jammer. De komende weken zijn de wedstrijden waarin we punten moeten pakken. Dan gaat het nog meer beginnen en kunnen we ons nergens achter verschuilen."

De aanvoerder gaat de zinnen nu even verzetten, want hij focust zich op het carnaval. "We beginnen er niet goed aan. We hadden het VVV, dat niet eens zo goed speelde, moeilijker kunnen maken. Maar als Limburger ga ik nu drie dagen carnaval vieren. We zijn drie dagen vrij. En vanaf dinsdag de blik op Cambuur, dan kunnen we absoluut punten halen."