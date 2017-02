Graafschap-coach Henk de Jong: Dit smaakt naar meer

DORDRECHT - De Graafschap won met 3-0 van FC Dordrecht en lijkt eindelijk op weg om te gaan presteren. 'Dit smaakt naar meer.'

Op de 3-0 overwinning viel weinig af te dingen. 'De Graafschap was een maatje te groot', liet Dordrecht coach Gérard de Nooijer na afloop weten. Zijn collega Henk de Jong, die De Nooijer als speler nog onder zijn hoede had, kon dat beamen. 'Ik denk een terechte overwinning voor ons. We hadden ook de meeste kansen vanavond.'

De Fries sprak van een geslaagde week. 'Je voelt het een beetje aankomen', reageerde De Jong. 'We hebben echt een goede week achter de rug. In wedstrijden moeten we nog wel wat slimmer worden. Met steekballetjes bijvoorbeeld. Maar dat gaat komen, we gaan nog veel meer wedstrijden winnen.'

De enthousiaste en optimistische coach zei vooral blij te zijn voor de club. 'Ik gun het de mensen rondom De Graafschap. Die zijn trots. Het is vooral voor de spelers mooi. Morgen gaan we carnaval vieren en dat smaakt beter als je wint.'