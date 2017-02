Kruidvat Harderwijk overvallen

Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - De Kruidvat drogisterij aan de Achterste Wei in Harderwijk is vrijdagavond even na 20.00 uur overvallen.

De politie is in verband met de overval op zoek naar een man. De verdachte is gekleed in een blauwe spijkerbroek, zwarte trui met capuchon met witte touwtjes en hij draagt zwarte schoenen van het merk Nike. Bij de overval is een onbekend geldbedrag buitgemaakt. Er zijn geen gewonden gevallen.