Liveblog: De Graafschap verprutst kansen in openingsfase in Dordrecht

DORDRECHT - De Graafschap heeft aan de Krommedijk afgetrapt tegen FC Dordrecht; een duel in de onderste regionen van de Jupiler League. Tussenstand is 0-0

23e min: fraai schot van Smeets. Gaat maar net over de kruising.

17e min: schietkans voor centrale verdediger Kevin van Diermen. Weer een redding van de doelman van Dordt.

13e min: nog een grotere kans voor Diemers. Prachtige reflex van de keeper van FC Dordrecht. De Graafschap heeft in het eerste kwartier een overwicht.

Trainer Henk de Jong bekijkt de situatie op het veld achter zijn stoel.

5e min: iets meer balbezit voor De Graafschap. Diemers kreeg al een eerste mogelijkheid. Smeets is weer aanvoerder. Twee spitsen: topscorer Parzyszsek en Van den Hurk.

19.53: De Graafschap won dit seizoen nog nooit twee duels achter elkaar. Daarnaast was er nog geen enkele uitzege deze dramatische jaargang.

19.42 uur: De warming-up van De Graafschap. Veel op het spel staat er niet vanavond. Het is het laatste duel in de derde periode waarin de superboeren al zijn uitgeschakeld. Degraderen zal de ploeg van Henk de Jong niet. Daarvoor is het verschil met hekkensluiter Achilles'29 te groot.

De Graafschap won zijn vorige wedstrijd. Thuis werd Telstar met 2-1 geklopt.

19.32 uur: De Graafschap speelt in Dordrecht opnieuw met vijf verdedigers op lijn. Sven Nieuwpoort (archieffoto onder) is geblesseerd. Voor hem speelt Tim Linthorst.

19.18 uur: Stadion De Krommedijk in Dordrecht is een stukje nostalgie. Geld voor modernisering is er nauwelijks bij de bescheiden club in de eerste divisie. Maar dit soort plaatjes hebben ook wel weer zijn charme.

19.04 uur: het kunstgras aan de Krommedijk nog zo goed als verlaten..