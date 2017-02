De Graafschap wint na ruim 10 maanden weer eens een uitduel; 0-3 bij FC Dordrecht

DORDRECHT - De Graafschap heeft voor het eerst sinds 20 april weer een uitwedstrijd gewonnen. Aan de Krommedijk werd FC Dordrecht met 3-0 geklopt.

Einde liveblog

De Graafschap wint met 3-0. Een terechte uitslag. Volgende week wordt het echt belangrijk als de 4e periode begint.

Henk de Jong nog tijdens de wedstrijd: 'mooi overwinninkje toch?'

De Graafschap gaat voor het eerst sinds 20 april weer eens een uitduel winnen. De laatste keer was in de eredivisie tegen FC Utrecht (0-2).

GOAL!! Weer een goede goal van De Graafschap. Nu is het eindstation topscorer Parzyszek. Het is zijn 18e! goal van dit seizoen.

78e min: toch de wissel nu. Lammers eruit, Straalman erin.

75e min: Rood voor Godee van Dordrecht. Smerige tackle op de enkels van Klaasen.

72e min: blessure bij Jan Lammers. Maar de karaktervoetballer uit Zevenaar wil niet van wijken weten.

GOAL!! Weer Diemers die scoort. Op aangeven van Smeets. Met een laag schot in de verre hoek komt De Graafschap op 0-2 in Dordrecht.

62e min: Wissel: Van den Hurk eraf, Van Mieghem, gehuurd van Heracles maar nog weinig speeltijd bij De Graafschap, komt erop.

Foto onder: Van den Hurk blijft na zijn wissel aanwijzingen geven

56e min: De Graafschap zakt iets in, maar heeft eindelijk eens een verdiende voorsprong te pakken. Tegen deze tegenstander mag het ook niet misgaan vanavond.

Veel ontlading na de goal. Het doelpunt wordt massaal gevierd. De eerste uitzege van het seizoen lonkt voor De Graafschap. De laatste was in de eredivisie op 20 april 2016

GOAL!! 47e min: vliegende start voor de superboeren in de 2e helft. Marc Diemers schiet een vrije trap binnen en De Graafschap staat op 0-1.

Bryan Smeets in gedachten verzonken als hij het veld betreedt voor de tweede helft.

45e min: het is rust in Dordrecht. Tussenstand 0-0.

36e min: het duurde even, maar weer twee goede mogelijkheden voor De Graafschap. Het wordt tijd voor een goal! Ook topscorer Parzyszek mist en vervolgens wordt een schot van Linthorst gekeerd.

De perstribune is al 20 jaar hetzelfde aan de Krommedijk. Vanavond bevolkt door vooral Achterhoekers. Onze collega's van Regio 8 doen verslag.

23e min: fraai schot van Smeets. Gaat maar net over de kruising.

17e min: schietkans voor centrale verdediger Kevin van Diermen. Weer een redding van Coremans, de keeper van FC Dordrecht.

Het overwicht vertaalt zich nog niet in goals

PAAL! 13e min: nog een grotere kans voor Diemers. Zijn schot gaat via de doelman op de paal. In de rebound mikt ook Van den Hurk op het aluminium. De Graafschap heeft in het eerste kwartier een overwicht.

Trainer Henk de Jong bekijkt de situatie op het veld achter zijn stoel. Ziet hij vanavond eindelijk de eerste! uitzege van dit seizoen?

5e min: Meer balbezit voor De Graafschap. Diemers kreeg al een eerste mogelijkheid. Smeets is overigens weer aanvoerder en staat centraal op het middenveld. Twee spitsen: topscorer Parzyszsek en Van den Hurk.

19.53: De Graafschap won dit seizoen nog nooit twee duels achter elkaar. Daarnaast was er nog geen enkele uitzege deze dramatische jaargang.

19.50 uur: Alles is klaar voor de aftrap. Met duizend toeschouwers houdt het wel op hier vanavond.

19.42 uur: De warming-up van De Graafschap. Veel op het spel staat er niet vanavond. Het is het laatste duel in de derde periode waarin de superboeren al zijn uitgeschakeld. Degraderen zal de ploeg van Henk de Jong niet. Daarvoor is het verschil met hekkensluiter Achilles'29 te groot.

De Graafschap won zijn vorige wedstrijd. Thuis werd Telstar met 2-1 geklopt.

19.32 uur: De Graafschap speelt in Dordrecht opnieuw met vijf verdedigers op lijn. Sven Nieuwpoort (archieffoto onder) is geblesseerd. Voor hem speelt Tim Linthorst.

19.18 uur: Stadion De Krommedijk in Dordrecht is een stukje nostalgie. Geld voor modernisering is er nauwelijks bij de bescheiden club in de eerste divisie. Maar dit soort plaatjes hebben ook wel weer zijn charme.

19.04 uur: het kunstgras aan de Krommedijk nog zo goed als verlaten..