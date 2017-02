Jonge piraat (8) enige tijd vermist in Arnhem

Foto: Archief

ARNHEM - De 8-jarige Dagwin is vermist in Arnhem. De politie heeft een oproep verspreid via Burgernet.

UPDATE: De vermiste Dagwin is rond 20.00 uur in goede gezondheid door de politie aangetroffen. De jongen werd voor het laatst gezien in de Landbouwstraat. Hij draagt een piratenpak, zwart-wit gestreepte broek, blouse met franjes, kort blond/bruin haar en bruine ogen. Mensen die de jongen mogelijk gezien hebben, worden gevraagd 112 te bellen.