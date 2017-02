Bijzondere carnavalsprijs voor oud-wielrenner Maarten Tjallingii

ARNHEM - Het palmares van Maarten Tjallingii wordt vrijdagavond uitgebreid met een wel heel bijzondere prijs. De inmiddels gestopte wielrenner uit Arnhem wordt door carnavalsvereniging de On-Ganse benoemd tot 55e Ridder in de Orde van de Zachte G.

De Orde van de Zachte G wordt door de carnavalsvereniging uitgereikt aan de persoon die zich cultureel of maatschappelijk heeft ingezet voor Arnhem. Voorgangers van Tjallingii zijn onder anderen schrijver Jan Terlouw en oud-burgemeester van Arnhem, Pauline Krikke.

'De keuze als ridder is op Tjallingii gevallen door de sportieve staat van dienst van deze Arnhemmer. Met ereplaatsen op diverse wedstrijden zoals Parijs-Roubaix, de Ronde van België en uiteraard zijn ritzege op de Posbank in de Giro van afgelopen jaar is hij een voorbeeld voor de jeugd. Deze voorbeeldfunctie en de beëindiging van zijn wielercarrière maakt Maarten terecht de 55e ridder', schrijft de On-Ganse in een persbericht.

Laatste profwedstrijd

Tjallingii reed vorig jaar juni tijdens de Ster ZLM Toer in Boxtel zijn laatste koers als profwielrenner. Hij was 19 jaar prof. Zijn grootste succes was het winnen van de Ronde van België in 2006.

In dat jaar won Tjallingii ook de Ronde van Qinghai Lake, een etappekoers in China. Hij maakte eveneens indruk toen hij in 2011 derde werd in de kasseienklassieker Parijs-Roubaix.

Blauwe bergtrui

De Giro d'Italia van 2016, met start in eigen land, was een fraai einde van zijn loopbaan. De Arnhemmer kroonde zich tot meest aanvallende renner en veroverde in de etappe naar zijn woonplaats de blauwe bergtrui.

