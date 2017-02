Ruim 40 meldingen van scheldkoren in het voetbal

ARNHEM - Scheldkoren in de sport komen regelmatig voor. 'Bij de KNVB zijn in seizoen 2014-2015 42 meldingen binnengekomen', zegt Marjolein Eeuwes van Meldpunt Discriminatie en Pesten.

Zij reageert in de Week van Gelderland, samen met directeur van Vitesse Joost de Wit, op de oerwoudgeluiden tijdens Vitesse-Ajax, afgelopen zondag. Vitesse-fans maakten de geluiden naar doelman André Onana van Ajax, die uit Kameroen komt.

Het gaat volgens Eeuwes niet alleen om racistische uitingen, maar ook om bijvoorbeeld anti-semitisme. Gekleurde en Joodse mensen zijn vaak slachtoffer van discriminatie. En het gebeurt ook niet alleen in het betaald voetbal, ook in het amateurvoetbal krijgen spelers te maken met racisme. VVOG-voetballer Pernelly Biya is een van de slachtoffers.

Meldpunt Discriminatie en Pesten is in gesprek met clubs in het betaald voetbal over regelmatige monitoring in de stadions. Daarnaast wordt veel tijd en energie gestoken in educatie.

