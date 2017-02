Tafeltennisster Li Jie snel uitgeschakeld op Qatar Open

EDE - Voor tafeltennisster Li Jie zit het Qatar Open er op. De 32-jarige Edese liet zich vrijdag in de achtste finale aftroeven door Feng Tianwei uit Singapore. Na een bliksemstart met twee gewonnen games gaf Li Jie de wedstrijd uit handen: 2-4 (11-6, 11-7, 5-11, 6-11, 9-11, 8-11).

De tafeltennisster met Chinese roots was een dag eerder in de eerste ronde ontsnapt aan uitschakeling. Li Jie kwam in de beslissende game tegen de Japanse Hitomi Sato met 6-1 achter te staan, maar knokte zich toen alsnog naar de winst: 4-3. Tegen Tianwei, een wereldtopper, bleef zo'n wederopstanding uit.

Begin deze maand schreef de Edese tafeltennisster nog voor het eerst in haar carrière de prestigieuze Europese Top 16 op haar naam schreef.

