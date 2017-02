Nieuwe koers waterschap want 'het klimaat van 2050 is nu'

TIEL - Het veranderende klimaat is voor Waterschap Rivierenland reden om haar beleid aan te passen. Het waterschap gaat naar eigen zeggen buiten de lijntjes kleuren. Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hevige buien en lange perioden van droogte. Dat vraagt volgens het waterschap om een andere aanpak.

'Het klimaat verandert sneller dan we gedacht hadden. We hebben nu al vaker te maken met extreme weersomstandigheden: hevige piekbuien die wateroverlast kunnen veroorzaken. Maar ook lange perioden zonder neerslag, waardoor sloten droogvallen en vissterfte kan ontstaan', zegt waterschapsbestuurder Mathieu Gremmen.

Nieuwe koers

Waterschap Rivierenland wil voortaan verder kijken. Tot nu toe hield het waterschap zich alleen bezig met de primaire waterschapstaken, maar dat gaat veranderen. Samen met gemeenten en organisaties in de regio wil het waterschap zoeken naar oplossingen waarbij bijvoorbeeld sociale vraagstukken en waterproblematiek in één project worden aangepakt. Waterberging in de vorm van een waterspeelplein in een stadswijk noemt het waterschap als voorbeeld.

Geld anders besteden

Dat vraagt om een andere manier van werken bij het waterschap in het rivierengebied. 'We kijken eerst samen wat nodig is. Daarna bekijken we met elkaar hoe we dat het beste kunnen bereiken', aldus Gremmen. Het algemene bestuur heeft in een klimaatadaptatie onder meer afgesproken dat er geld wordt vrij gemaakt voor de nieuwe aanpak.