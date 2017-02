Man loopt gebroken neus en diverse kneuzingen op na mishandeling; drie mannen aangehouden

APELDOORN - Een 17-jarige jongen uit Simpelveld en twee mannen (22 en 24) uit Zutphen zijn donderdag aangehouden na een mishandeling in Klarenbeek. Bij de mishandeling liep een man een gebroken neus en diverse kneuzingen op. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Het trio is ingesloten voor verhoor, meldt de politie vrijdag.

Bewoners van een woning aan De Kar ontdekten rond 17.00 uur dat er was ingebroken. Niet veel later kwamen drie mannen aangereden. Zij waren op zoek naar een kennis van de bewoners. Deze kennis was er niet.

De 31-jarige bewoner kwam in een discussie terecht met de drie mannen, waarna een worsteling ontstond. Hij werd meerdere keren hard geschopt en geslagen. Na de mishandeling gingen de daders ervandoor gaan.

Verdachten opgepakt

De bewoners gaven een omschrijving van de auto en het kenteken ervan door aan de politie. Niet veel later troffen agenten de auto aan op de Brucknerstraat in Zutphen. In en bij de wagen werden de drie mannen aangehouden op verdenking van mishandeling.

De politie onderzoekt de zaak. Ook wordt gekeken naar de mogelijke betrokkenheid van het trio bij de inbraak.