Vader doodgereden Lars na rechtszaak: 'Ik beef nog steeds'

DUIVEN - Het Openbaar Ministerie eiste vandaag een jaar celstraf tegen de man die de 20-jarige Lars aan de Meulen uit Giesbeek doodreed. Het was een intense dag voor de nabestaanden van Lars.

'Ik heb me onder controle kunnen houden, maar ik beef nog steeds.' De vader van Lars staat ogenschijnlijk kalm voor de camera, maar zodra hij begint te spreken is duidelijk hoe ontzettend veel woede en verdriet er achter de kalme woorden zit. 'Voor ons zal het nooit genoeg zijn', zegt Leon aan de Meulen, de vader van Lars. 'Wat schieten wij er nog mee op als hij een nog hogere straf krijgt? Wij hebben levenslang, en levenslang is niet de maximale straf die hij kan krijgen. Wij hopen dat hij gestraft wordt voor de feiten waarvoor hij terecht staat. Wij hebben vrede met de straf die hij zal krijgen.'

Dronken en zonder rijbewijs

Lars werd op zaterdag 12 november 2016 op de Oostsingel in Duiven al fietsend geschept. Een verpleegkundige uit die plaats die toevallig in de buurt was, verleende eerste hulp. Lars overleed aan het letsel dat hij opliep. De verdachte reed na het ongeval door en werd pas later gearresteerd.

De verdachte geeft toe veel te veel te hebben gedronken toen hij de auto bestuurde. Hij houdt het op tien à vijftien glazen alcohol. Ook had hij geen geldig rijbewijs omdat dat in 2010 was ingetrokken na een boete voor rijden onder invloed.

Vandaag werd 15 maanden celstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook moet de rijbevoegdheid voor vier jaar worden ingetrokken en mag de verdachte als het aan justitie ligt geen alcohol drinken zolang de reclassering dat nodig acht.

'Snel op vrije voeten'

De familie van Lars realiseert zich goed dat de man die hun kind doodreed al snel weer op vrije voeten zal komen, zelfs al wordt hij veroordeeld. 'Het deed me eigenlijk weinig toen ik hem vandaag zag', zegt Leon. 'Ik heb zijn gezicht even gezien, maar het beeld is niet blijven plakken. Ik was bang dat ik hem ooit tegen zou komen en hem zou herkennen en daar was ik heel erg bang voor.'

'Dit soort excuses gaan er niet bij ons in'

'Ik had nooit in die auto mogen stappen, dat vergeef ik mij nooit meer. Ik ben schuldig', sprak de 28-jarige verdachte uit Duiven voor de rechter. Het deed Van der Meulen 'helemaal niets'. De vader vervolgt: 'Dat had hij beter weg kunnen laten. Als hij echt berouw heeft van wat hij heeft gedaan, was hij direct naar voren gekomen. Dit is mosterd na de maaltijd. Dit is totaal nietszeggend, hij probeert alleen de straf omlaag te krijgen. Dit soort excuses gaan er bij ons niet in, dit accepteren wij niet.'

Reanimeer altijd

Ook vader Leon sprak vandaag in de rechtbank: 'Dat is het laatste wat ik voor Lars kan doen. Om de mensen te bedanken, alle mensen hebben ons zo ontzettend goed geholpen om door deze barre en bizarre tijd door te komen. Het wordt te weinig gezegd dat hulpdiensten wel degelijk goed werk doen. Zeker de politie. Dankzij hen hebben we Lars warm in het ziekenhuis gehad, dat is echt onbetaalbaar. Reanimeer altijd, zelfs al heeft het geen zin. Het zorgt er voor dat die persoon warm in het ziekenhuis terecht komt, desnoods aan de beademing, maar dan kun je nog tegen die persoon praten. Dat is zo'n goed onderdeel van het rouwproces. We wisten meteen dat het geen kans had, kasplantje is geen optie. Hij was donor, we hopen dat mensen daar nog een gelukkig en gezond leven mee kunnen krijgen.'

Hoe ga je verder na de dood van je kind?

Leon is dankbaar voor de steun die hij kreeg van familie en vrienden. 'Zonder al deze lieve mensen was ik hier niet geweest, dan had ik niet geweten waar ik niet was geweest. Zonder die hulp en mijn motor was ik een mentaal wrak geweest. Dat houdt me op de been.' Hoe moet je verder na de uitspraak? 'Samen met de mensen die we om ons heen hebben positief de wereld in kijken. En misschien meer propaganda maken tegen alcohol in het verkeer. We hebben thuis nu de stelregel dat de chauffeur geen alcohol krijgt, geen drup.'

