Achterhoeker die bekende verwondde met zoutzuur voor rechter

TERBORG - Waarom gooide een inmiddels 73-jarige man uit het Achterhoekse Gaanderen vorig jaar september een bijtende stof over een 52-jarige man in Terborg? Over die vraag buigt vandaag de rechtbank in Zutphen zich.

De verdachte ging op 18 september 2016 naar een pand aan de Paasberglaan en drong daar een woning binnen met een fles met daarin een bijtende stof, vermoedelijk zoutzuur. Verslaggever Steven Ophoff twittert over de zaak: Met een mondkapje over zijn mond gooide hij volgens de politie het goedje naar het slachtoffer. Nadat de bewoner de bijtende stof over zich heen had gekregen, wist hij de bejaarde man uit zijn huis te werken. De bewoner stapte onder de douche en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep brandwonden op. De twee mannen zijn bekenden van elkaar. De verdachte ontkent dat hij het slachtoffer heeft verwond met een bijtende vloeistof.