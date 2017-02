Sponsor van PSV deelt beloofde iPhones uit

ULFT - PHC, een sponsor van voetbalclub PSV, heeft de selectie van De Graafschap voorzien van iPhones. De telefoons werden beloofd indien de Superboeren Ajax van het kampioenschap zouden houden.

Met het uitdelen van de telefoons aan inmiddels PSV-doelman Hidde Jurjus en Bryan Smeets komt het telecombedrijf de belofte uit het voorjaar na. De Graafschap wist in de slotronde van de Eredivisie met een 1-1 gelijkspel Ajax van het landskampioenschap te houden. De Eindhovenaren profiteerden optimaal en konden even later wel de nationale titel vieren, tot blijdschap van onder meer de sponsor.



Inmiddels is de feestvreugde van destijds ver te zoeken in Doetinchem. De Graafschap gaat vrijdagavond als nummer 17 van de Jupiler League op bezoek bij de nummer 19, FC Dordrecht.