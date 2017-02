Route eerste dag Vierdaagse omgedraaid

NIJMEGEN - Vierdaagsewandelaars lopen vanaf deze zomer de route van de eerste dag, de dag van Elst, in omgekeerde richting. Zij kunnen dan het zwaarste deel van de route over de Oosterhoutsedijk in de koelere ochtenduren afleggen.

De organisatie heeft hiervoor gekozen vanwege de veranderde infrastructuur rond Lent, door de bouw van de Waalsprong en eiland Veur Lent. Daardoor bleek het afgelopen jaar voor ambulances lastig om op tijd bij calamiteiten of mensen met gezondheidsproblemen te zijn.

Doden en tientallen onwel in 2006

Ook vallen op de eerste dag van de Vierdaagse de meeste mensen uit, mede doordat de laatste kilometers van die dag over de schaduwloze dijk door de Betuwe erg zwaar zijn, zeker in de hitte. In 2006 leidde dat nog tot twee doden en werden tientallen mensen onwel.

Langer feest in Elst

Het bestuur van Stichting De 4Daagse heeft met de betrokken gemeenten contact gehad over het omdraaien van de route. Met name voor de gemeente Overbetuwe is de wijziging even wennen, omdat de passage door Oosterhout nu al aan het begin van de dag plaatsvindt. Daar staat tegenover dat de wandelaars later in Elst aankomen, waardoor het feest daar langer door kan gaan.

Een week geleden maakte de organisatie ook al bekend dat de aan- en afmeldrijen voor deelnemers korter worden.

