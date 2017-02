Giftige roze korrels gevonden in Arnhem onder een boom

ARNHEM - In de Malsenlaan in Arnhem zijn giftige roze korrels gevonden in het gras onder een boom. Dat vertelde een voorbijgangster, die graag anoniem wil blijven, aan Omroep Gelderland.

De hondeneigenaar was haar puppy vrijdagmiddag aan het uitlaten toen ze de korrels ontdekte. De hond snuffelde op een paar plaatsen aan de korrels en moest daarom meteen na de dierenarts om alles preventief uit te braken. 'Ik schrok me wild', vertelt ze. 'En ik vond het nodig om dit snel bekend te maken, omdat op 50 meter afstand van de korrels kinderen op straat speelden. Als die het in hun mond stoppen, heb je een groot probleem.'

'Muizengif'

Volgens de dierenkliniek in Dieren is het muizengif. De gemeente heeft de korrels inmiddels weggehaald en benadrukt dat het geen spul is dat de gemeente zelf gebruikt. Het is er dus door iemand anders neergelegd. Of er meer honden ziek zijn geworden is niet duidelijk.