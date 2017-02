Vitessenaar Kevin Diks mist de spaghetti uit Italië: 'Die is gruwelijk'

ARNHEM - Kevin Diks was amper een weekje terug bij Vitesse of hij stond als linksback al in de basis. Tegen Go Ahead is hij weer de nummer één als rechtsachter, zelfs nu Kelvin Leerdam terug is.

De 20-jarige Apeldoorner maakte zijn rentree bij Vitesse tegen Willem II als linksback. Dat kwam door een kuitblessure van Arnold Kruiswijk. Een week later was Kelvin Leerdam geschorst en stond Diks weer op de voor hem vertrouwde rechterkant. Ook tegen Go Ahead Eagles blijft de verdediger, gehuurd van Fiorentina, daar staan. Diks heeft de concurrentiestrijd gewonnen.

Fris

Diks blijkt al vanaf zijn binnenkomst bij Vitesse, eind januari, topfit. Hij kon vrij snel aan de bak. 'Tegen Willem II hadden we wat blessures en moest het wel. Ik voelde me goed en fris dus het kon. Ja, het is wel sneller gegaan dan verwacht', zegt Diks na de training op Papendal. 'Ik moet blijven strijden, maar hier heb ik meer kans op 90 minuten te spelen. Dat is toch waar je het voor doet.'

Winnen

Go Ahead Eagles is zondag om 12.30 uur de tegenstander van Vitesse. 'Een leuk klein stadionnetje. Met inderdaad een fanatieke aanhang. Maar wij moeten winnen van Go Ahead. Ik heb daar vroeger natuurlijk wel eens gespeeld, maar dat was voor hun meer een derby dan voor mij.'

Diks verwacht een strijdend Go Ahead dat de tegenstander afjaagt. Vitesse wil van achteruit met een verzorgde opbouw het verschil maken. 'Ze zullen er vol op klappen en druk zetten. Wij moeten het dan maar zien op te lossen. Ja, op een voetballende manier en dan vooral zoals tegen Ajax in de tweede helft.'

Gruwelijk

Uit Italië mist Diks nog niet zo veel. Hij kwam in zijn eerste jaar bij Fiorentina nog nauwelijks aan speeltijd toe. 'Wat ik mis? De spaghetti. Die is gruwelijk', lacht de Apeldoorner. 'Niet te vergelijken met hier in Nederland. Daar zou ik zo voor terugvliegen. Het leven is daar wat relaxter. Je merkt direct weer dat het bij ons wat georganiseerder is allemaal. Volgens afspraken.'