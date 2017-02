Komt er ooit nog een vierde prins in Beek?

BEEK-UBBERGEN - Drie generaties carnavalsprinsen komen vandaag bij elkaar in het huis van de oudste; de 80-jarige Wim van het Erve in Beek. Hij was Prins Wim de Tweede in de jaren 1986-1987. Zijn zoon Rene was Prins La Bamba in de jaren 2012-2013 en nu is zoon Niek Prins Niek der Beekse Jung.

Een bijzonder trio, reden genoeg voor de twee jongsten om op audientie te gaan bij Wim. Even samen foto's kijken, koffie drinken en daarna is het tijd voor de bekende optocht in Beek. Rozenmaondag Rozenmaondag start om 14.11 uur en trekt jaarlijks duizenden toeschouwers. Of er ooit nog een vierde generatie prins komt in de familie van het Erve? Rene van het Erve: 'Ha,ha dat moet je mijn zoon Niek en zijn vriendin Femke maar vragen. Voorlopig niet, denk ik!'