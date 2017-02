Moskou bouwt mini-Reichstag-anno-1945 in patriottisch themapark

Russen hijsen de Sovjetvlag op de Reichstag - foto publiek domein

KUBINKA - De Reichstag in Berlijn was in mei 1945 het slotakkoord van de strijd om Berlijn en daarmee de Tweede Wereldoorlog. Plannen om de Reichstag van toen in zakformaat te herbouwen in een militair-historisch themapark een uur buiten Moskou, het zogeheten Patriottenpark, doet in Duitsland de wenkbrauwen fronsen.

De plannen werden woensdag in het Russische Parlement aangekondigd door de minister van Buitenlandse Zaken. De bedoeling is dat de kleinere versie van het Duitse parlementsgebouw in Berlijn een plek krijgt in een militair themapark waar jongeren er zouden kunnen oefenen hoe je een gebouw bestormt. Volgens de Russen een belangrijk staaltje historisch besef.

De Reichstag na de strijd - foto publiek domein De Duitse regering ziet dat anders en zou zoiets 'voor de vorming van de Duitse jeugd nooit bouwen en dat geldt ook voor de wijze waarop dit wordt uitgevoerd', aldus een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Russische minister worden in het 'Patriotten Park' meer zaken uit de Tweede Wereldoorlog gereconstrueerd, zoals een compleet partizanendorp en een frontlinie compleet met loopgraven en schuttersputten. Bezoekers moeten zich in die tijd kunnen verplaatsen en 'proberen te overleven', is de doelstelling van het park. 'Gaga oder gefährlich', kopt de Duitse krant Bild. En hoe ziet dat Patriottenpark eruit? Nou zo: