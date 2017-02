Er op uit in de Natuur: Braakballen pluizen

Veel Gelderlanders hebben de voorjaarsvakantie voor de boeg. Daarom deze keer een wat uitgebreidere 'er op uit' agenda.

Ontdek Radio Kootwijk

Een van de meest markante gebouwen van Nederland ligt midden op de Veluwe: het voormalige zendstation Radio Kootwijk. Je wordt ontvangen met koffie en thee en een korte film over de rijke geschiedenis van Radio Kootwijk. De gids neemt je vervolgens mee door het gebouw en vertelt je over de architectuur, de boeiende historie, techniek en het leven in het dorp Radio Kootwijk. Tijdens deze rondleiding maak je ook een korte wandeling door de omliggende natuur en breng je een bezoek aan de monumentale pomphuisjes.

Plaats: Radio Kootwijk

Datum: 25 februari

Meer informatie: Staatsbosbeheer



Foto: Park Bredelaar

Mid Winter Cookout

Echte buitenkokers koken het hele jaar door in de buitenlucht. Dus ook in de winter. Gidy van Gaans (Atelier de Beleving) en Antoin Buiting (Buitenkok) hebben namens Buitenkookteam de Bredelaar de handen in een geslagen om een Mid Winter CookOut te organiseren. Iedereen die van buitenkoken houdt is welkom. Ben je zelf een professionele of een actieve amateur buitenkoker dan mag je zelf komen kokkerellen, zolang het maar op houtvuur is. Koken op gas en electriciteit is niet toegestaan deze dag. Wil je kijken, proeven of leren van de andere de buitenkokers, dan mag dat natuurlijk ook. Neem wel je eigen bord en beker mee, daarmee besparen we afval.

Plaats: Park Bredelaar, Elst

Datum: 5 februari

Meer informatie: www.parkbredelaar.nl

Braakballen pluizen

Kom braakballen pluizen in Bezoekerscentrum Veluwezoom en ontdek wat uilen allemaal eten!Braakballen zijn droge, pluizige balletjes, die afkomstig zijn van uilen. Als je ze met een pincet uit elkaar peutert en bekijkt met een loep, dan zie je wat uilen allemaal eten. Je ziet bijvoorbeeld de botjes van vogels of kikkers. Of je komt schildjes tegen kevers of de haren van muizen.

Plaats: Nationaal Park Veluwezoom

Datum: 26 februari

Meer informatie: Natuurmonumenten



Fotograaf: Tessa Faye Buck Bron: Natuurmuseum

Laat je schminken tot camouflagekunstenaar

Tijdens de voorjaarsvakantie mogen kinderen zich in het Natuurmuseum Nijmegen laten omtoveren tot een gecamoufleerd dier. Deze activiteit is van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart, van 14.00 uur tot 16.00 uur en is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar.

Plaats: Nijmegen

Datum: 27 februari t/m 3 maart

Meer informatie: www.natuurmuseum.nl



Foto: Natuurcentrum Veluwe

Speuren naar sporen

Als je meer weet van sporen in de natuur, wordt het steeds leuker en spannender om in het bos te wandelen. Je gaat met andere ogen kijken. Stichting Natuurcentrum Veluwe organiseert een wandeling, met als doel meer te leren over sporen in het bos.

Plaats: Ede

Datum: 1 maart

Meer informatie: www.natuurcentrumveluwe.nl



Foto: Jan Bruil

Wild spotten op de Veluwe

In de bossen bij Vierhouten staat de Wildarena Hemellootjes. Een plek die alles heeft om wild te zien, een wildakker, beschutting, ruimte en rust. Vanuit deze wildobservatiepost heb je een adembenemend uitzicht op een open plek met een waterpartij waar edelherten, wilde zwijnen, moeflons, reeën en damherten zich laten zien. Hemellootjes is de enige observatiepost van Nederland waar je deze vijf wilde dieren kunt zien. De Wildarena is alleen onder begeleiding van de natuurgids van Staatsbosbeheer te bezoeken. Na een korte inleiding, onder het genot van een kopje koffie/thee, wandel je onder leiding van de natuurgids vanuit het dorp Vierhouten naar het bos. Via een spannend, donker en slingerend pad kom je bij deze unieke plek. Je verblijft hier ruim een uur, in de hoop de wilde dieren te bespieden. Als de zon onder is, wandelen we gezamenlijk weer terug.

Plaats: Vierhouten

Datum: 3 maart

Meer informatie: Staatsbosbeheer