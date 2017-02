Boze inwoners Heukelum in de bres voor wilde zwijnen

HEUKELUM - Een groep van zo'n 80 Heukelumers protesteert tegen het afschieten van twee volwassen en zes jonge wilde zwijnen. De dieren zijn uitgezet in een natuurgebied van Staatsbosbeheer in Heukelum en worden nu in opdracht van de faunabeheereenheid Gelderland geschoten.

Het natuurgebied is een zogenaamd 0-standgebied, wat betekent dat er geen wilde zwijnen mogen lopen. Dat ze er toch zijn, komt volgens Yvonne Boon, een van de boze inwoners, omdat per 1 februari geen zwijnen meer aan huis mogen worden gehouden en deze waarschijnlijk door een privépersoon zijn gedumpt. De zwijnen zijn voor het eerst op 5 februari gesignaleerd, ze zijn bijna tam.

'Afschieten niet nodig'

Boon en de andere bewoners zeggen een oplossing te hebben bedacht zodat afschieten niet nodig is: 'We hebben jagers gevonden die ze willen vangen, vervoer geregeld en een opvang in Groningen wil ze opnemen. Schieten is dus helemaal niet nodig, maar de provincie is niet voor rede vatbaar. Normaal gesproken duurt het eeuwen voordat ergens een vergunning voor wordt gegeven, maar nu was het binnen twee dagen geregeld.'

De provincie heeft de uitvoering van het faunabeleid neergelegd bij de faunabeheereenheid Gelderland. Erik Koffeman, secretaris, vertelt dat in Gelderland door alle betrokken natuurpartijen is besloten dat wilde zwijnen alleen op de Veluwe zijn toegestaan. Op iedere andere plek waar ze worden gesignaleerd, zullen ze dus moeten verdwijnen. 'Dat is ook omdat we niet weten wat ze onder de leden hebben en om gevaarlijke situaties en overbevolking te voorkomen.'

'Opvang is alleen voor gewonde dieren'

Over de oplossing die de inwoners hebben bedacht zegt Koffeman het volgende: 'Die opvang is alleen voor gewonde dieren. Ze worden daar opgevangen met het doel om weer teruggezet te worden. Daarvan zal hier geen sprake zijn, omdat ze niet uit het natuurgebied in Heukelum komen. En ze kunnen ook niet op de Veluwe terecht, omdat daar al een overschot is aan wilde zwijnen.'