PVV niet tegen verkoop GelreDome aan Vitesse

ARNHEM - De PVV wil volgende week tijdens de Statenvergadering in debat over de mogelijke verkoop van GelreDome aan Vitesse. De partij zegt met een voorstel te willen komen waarmee de provincie de onderhandelingen in kan.

Wat dat voorstel precies is, wil de PVV nog niet zeggen. 'We zijn niet tegen de verkoop van GelreDome aan Vitesse, maar niet ten koste van de belastingbetaler', aldus fractievoorzitter Marjolein Faber. Vitesse wil het GelreDome stadion kopen, maar de provincie heeft in het verleden bedongen dat als het stadion ooit verkocht wordt aan een voetbalclub 11,3 miljoen euro boete betaald moet worden. 'Heel redelijk voorstel' Volgens Faber moet de verkoop niet moeilijker worden door het PVV voorstel. 'Het is een heel redelijk voorstel. Het zou heel raar zijn als de andere partijen het af zouden schieten.' Onlangs pleitte de Gelderse PvdA ervoor om de boete te laten vallen als afspraken gemaakt worden over het gebruik van het stadion. Vitesse directeur Joost de Wit heeft inmiddels een conceptvoorstel naar de provincie gestuurd voor de verkoop. Er is trouwens haast bij de onderhandelingen. De eigenaar van het GelreDome Spes Bona is ook in gesprek met een Amerikaanse investeerder.