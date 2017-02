Explosie in huis Apeldoorn: jaar cel en tbs

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft een 29-jarige Apeldoorner veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man heeft volgens de rechtbank vorig jaar maart in huis kranten met benzine besprenkeld en in brand gestoken.

Door de daaropvolgende explosie werd de zijgevel van het huis weggeblazen. De Apeldoorner was er toen al vandoor gegaan, maar kon later alsnog aangehouden worden. Hij zou op de dag van explosie uit huis gezet worden, maar of hij om die reden brand gesticht heeft, is nog onduidelijk.

Conform eis

De officier van justitie had twee weken geleden eenzelfde straf geëist. Uit onderzoeksrapporten blijkt dat de Apeldoorner weinig empathisch vermogen heeft, narcistisch is en weinig schuld- of schaamtegevoel heeft. Daar wilde het Openbaar Ministerie naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging. De officier van justitie zei bij de inhoudelijke behandeling van de zaak twee weken geleden, dat zij bang is voor herhaling.

Bij de explosie raakte niemand gewond, maar er werden wel enkele geparkeerde auto's vernield.