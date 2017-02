Drie jaar cel voor 'bomtasman'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Abdel O., ook bekend als de bomtasman, is vrijdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot drie jaar cel voor het medeplegen van een overval op een winkel in de Steenstraat in Arnhem en het voorbereiden van een aanslag. Hij is vrijgesproken van betrokkenheid bij een overval op een winkel in Doornenburg.