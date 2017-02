Vrouw steekt man neer in Arnhem

ARNHEM - Een 27-jarige Arnhemmer is vrijdagochtend neergestoken op de Schepen van Ommerenstraat in de Arnhemse wijk Kronenburg. Een 34-jarige vrouw uit Arnhem wordt ervan verdacht dat ze hem heeft neergestoken.

Buurtbewoners waarschuwden rond 5.50 uur de politie dat er iemand gewond op straat lag.

De man bleek steekwonden te hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij buiten levensgevaar.

De vrouw werd later op de dag in Arnhem opgepakt. Zij is ingesloten voor verhoor.

De politie zet het onderzoek voort om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

