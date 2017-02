FNV blij met compensatie vanuit gemeenten

ULFT - De FNV is blij met de compensatie voor de bijstandsgerechtigden die met behoud van uitkering moesten werken. Aalten en Oude IJsselstreek lieten donderdag weten dat er compensatie is gevonden voor ruim driehonderd voormalige werknemers van het ISWI.



'We hebben eindelijk groen licht gekregen voor een behoorlijke compensatie', aldus bestuurder Hans Hupkes van vakbond FNV. De overeenkomst houdt in dat iedereen die langer dan zes maanden werkzaamheden heeft uitgevoerd met behoud van uitkering, een financiële tegemoetkoming krijgt. Er ligt een akkoord voor 305 mensen die langer dan een half jaar gewerkt hebben. 'Zij krijgen een behoorlijk bedrag als compensatie omdat ze eigenlijk gewoon loon hadden moeten krijgen', aldus Hupkes.



Ondanks het akkoord is de FNV niet geheel tevreden. 'Dit is eigenlijk een schikking met compensatie', aldus Hupkus, die laat weten dat de kous niet geheel af is. 'We hebben afgesproken met de gemeenten dat we met ze in overleg gaan om te kijken hoe we dit soort re-integratie-trajecten beter kunnen stroomlijnen. Dit was een behoorlijk heftig voorbeeld, maar het is niet zo dat we hiermee klaar zijn.'



Zowel Aalten als Oude IJsselstreek zag geen kans om op camera te reageren. 'Het is goed dat wij nu een regeling met de FNV zijn overeengekomen waar een grote groep mensen direct van profiteert', zo liet Otwin van Dijk eerder weten namens de vereffenaars van ISWI in liquidatie.