Liveblog: Achilles met 3-0 achter in carnavalskraker tegen VVV

VENLO - Bij beide club staat carnaval eigenlijk centraal, maar VVV en Achilles'29 moeten vrijdagavond wel tegen elkaar voetballen. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 3-0

29. Achilles probeert het echt wel, maar dit is zo kansloos.

23. En daar is nummer drie van topscorer Seuntjens.

21. Achilles heeft nu de hulp van provinciegenoot De Graafschap nodig. Dat speelt uit tegen Dordrecht, de ploeg die acht punten voor staat op de Groesbeekse Rode Lantaarnclub.

19. Het uitvak van Achilles maakt een aangeslagen indruk.

9. De tweede aanval van VVV gaat er weer in. De koploper mag vrij combineren en NEC-huurling Joey Sleegers rondt af.

6. Maar dan gaat het meteen mis. Jop van Steen wordt eraf gelopen door Vito van Crooij en die maakt de 1-0.

5. Achilles begint sterk en alles speelt zich bijna af op de helft van VVV tot dusverre.

2e minuut: Het eerste gevaar is van Achilles. Imran Oulad Omar mikt een vrije trap net naast de kruising.

20.02 We gaan eraan beginnen. De koploper tegen de hekkensluiter. Maar David won toch ook ooit van Goliath?

19.55 De vrouwen van Achilles zullen vanavond geen polonaise lopen. Ze staan al met 3-0 achter thuis tegen ADO.

19.47 Kiwi-power in de Groesbeekse defensie vandaag: Jesse Edge speelt daar voor het eerst. Normaal staat de Nieuw-Zeelander op het middenveld.

19.40 Ook enkele VVV-fans zijn verkleed voor wat ze hier Vasteloavund noemen.

19.35 De warming-up van Achilles.

19.30 Hoempapamuziek buiten De Koel.

19.18 "Heste confetti in de oar?", is een serieuze vraag die wordt geopperd alhier. Er schijnt dus ook te worden gevoetbald, maar dat lijkt echt bijzaak.

19.14 Bij VVV draait het dus echt om carnaval vanavond. Dat valt ook te zien aan details in de perskamer.

19.10 De entree van De Koel, het stadion van VVV, gesitueerd in een kuil.

19.00 Achilles mist tegen VVV de zieke Mischa Boelens en Coen Gortemaker. Mart Raterink is geblesseerd. Doriano Korststam en Wim Bokila zijn geschorst. Dit is dus de opstelling:

Te Loeke; Stankov, Beijer, Edge, van Steen; Sürmeli, Oulad Omar, Dekkers; Versteegen, Smajic, Thoone.

18.55 Achilles heeft deze dagen echt een andere focus dan voetbal.

18.50 Voor Freek Thoone wordt dit een bijzondere wedstrijd. De Limburgse aanvoerder van Achilles is namelijk fan van VVV.

18.48 Het laatste succes van Achilles tegen VVV was in december 2014, toen met 3-0 werd gewonnen in Groesbeek. Daarna louter zeges voor VVV. Dit seizoen op De Heikant wonnen de Venlonaren met 3-0.