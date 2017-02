Rattenplaag in deel van Arnhem

ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijken Malburgen en Het Duifje klagen over overlast door ratten. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente.

De toename van het aantal ratten komt onder meer door mensen die brood voeren aan eenden. Zij voeren te veel brood, dat blijft liggen en dat trekt ratten aan, zo meldt de woordvoerder.

Hij noemt als andere oorzaak dat mensen afval in hun achtertuin bewaren, wat ook weer ratten aantrekt.

Het wijkplatform heeft een actieplan ontwikkeld om de rattenoverlast tegen te gaan. Mensen worden via borden opgeroepen om niet te voederen in of bij watergangen, in plantsoenen en op grasveldjes.

De gemeente en het waterschap kijken ook hoe ze het probleem kunnen oplossen.