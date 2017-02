Is alzheimer te genezen? Leef vooral gezond

ARNHEM - Marcel Olde Rikkert was vrijdag de lunchgast op Radio Gelderland bij Rob Kleijs. Wetenschapper Olde Rikkert is hoofd van het Radboudumc Alzheimer Center.

Onlangs kwam naar buiten dat het Radboudumc in Nijmegen is gestopt met medicijnstudies die het eiwit amyloïde-bèta proberen te remmen. Van dit eiwit dachten medici dat het de ziekte van alzheimer veroorzaakt.

Volgens Olde Rikkert is er veel kennis inmiddels over dit eiwit. 'Er zijn wel remmers op de markt gekomen, maar die hielden alzheimer niet tegen. En er waren ook bijwerkingen', zei hij op Radio Gelderland. Verder vindt de hoogleraar dat veel meer factoren een rol spelen bij de aanpak van deze ouderdomsziekte waaraan 200.000 mensen lijden.

Luister hier het interview terug:

Is door inspanningen in het Alzheimer Center de ziekte te genezen? 'Eigenlijk niet', zegt de hoogleraar. 'Je kunt de ziekte uitstellen, mensen helpen. De ziekte hangt samen met het ouder worden.'

Hij is voorstander van gezonder leven. 'Slaap genoeg, denk aan je cholesterolgehalte, rook niet en zorg dat je lichaam kan herstellen. Bij mensen die dit doen komt alzheimer 30 tot 40 procent minder voor dan bij mensen die ongezonder leven. Je kunt door gezond te leven alzheimer uitstellen met 5, 10 zelfs 15 jaar. Dat is echt aanzienlijk.'

Alzheimer is een vorm van dementie. 99 procent van patiënten met alzheimer is ziek geworden doordat ze ouder worden. Olde Rikkert: 'Het eerste dat uitvalt is je geheugen. In de loop van de tijd vallen ook andere functies. Het besef dat je ziek bent, organiseren, plannen.'