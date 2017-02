Geen carnaval voor Hyballa: 'Maar polonaise bij handhaving'

NIJMEGEN - Peter Hyballa zal deze dagen niet voorop lopen in de polonaise in Knotsenburg.

Ook niet als NEC zaterdag thuis van Sparta wint. 'Nee, ik moet een heel saai antwoord geven. Wij hebben zondag training. Als we handhaven, dan doe ik heel veel polonaise. Om nu te zuipen, daar is deze situatie niet naar. Ik wens iedereen leuke carnaval, maar ik ben niet daarbij.'

NEC heeft vier keer op rij verloren. 'Dat doet ook wel wat met mij. Ik ben heel positief en heb veel vertrouwen in de groep en mijzelf. Mikael Dyrestam kan niet spelen. Die heeft nog altijd knieklachten, maar op een MRI-scan was niks te zien. Jay-Roy Grot is er ook nog niet bij, maar die komt vroeger terug als wij hebben gedacht. Ali Messaoud heeft twee dagen getraind, maar ook drie dagen niet getraind. Ik denk dat er een andere speler begint.'

NEC zal tegen Sparta zeker niet blind gaan aanvallen. 'Dat doen we niet, maar we vallen wel aan. Onze kracht is toch ook de omschakeling offensief. Misschien zeggen wij wel: Sparta, jullie hebben de bal. We geven de jongens altijd heel veel opties mee, dan kunnen ze kiezen. Alex Pastoor speelt altijd hetzelfde systeem, maar wisselt veel met spelers. We moeten niet alleen Alex aftroeven, maar het gaat om ons. We hebben de laatste weken meer complimenten gekregen dan in 2016, maar de nul staat te lang. We moeten ons ding wel doortrekken. We moeten ook scoren, maar daar hebben we veel moeilijkheden mee.'