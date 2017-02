Fraser kiest bij Vitesse voor Leerdam als linksback tegen Go Ahead

ARNHEM - Kelvin Leerdam keert bij Vitesse terug als linksback. Dat was vrijdag af te lezen op de training. Vitesse gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles, dat vecht tegen degradatie. Het duel is voor Vitesse de opmaat naar de clash in de halve finale van de beker.

Het duel is voor Vitesse de opmaat naar de clash in de halve finale van de beker. De club uit Deventer is een gevaarlijke tegenstander voor Vitesse. Zeker in de Adelaarshorst met het fanatieke publiek hebben veel ploegen het lastig. Feyenoord verloor er zelfs dit seizoen. Go Ahead staat 16e en heeft slechts twee punten meer dan hekkensluiter ADO Den Haag.

Linksback

Bij Vitesse is Maikel van der Werff nog geblesseerd. Hij wordt opnieuw vervangen door Matt Miazga. Net als vorige week tegen Ajax is de invulling van de linksbackpositie interessant. Omdat met Arnold Kruiswijk toch geen risico werd genomen, speelde Lassana Faye. Hij debuteerde tegen Ajax verdienstelijk. Maar vrijdag op de training bleef het talent uit Rotterdam tijdens het partijspel 11 tegen 11 aan de kant.

Diks vaste waarde

Leerdam mocht die positie nu invullen, terwijl Kruiswijk als centrumverdediger niet in het beoogde basisteam stond. Ook Alexander Büttner lijkt nog geen basisplek te krijgen. Nu Leerdam terug is van een schorsing, is ook duidelijk geworden dat Kevin Diks de voorkeur blijft houden als rechtsback. Diks kwam in het elftal als linksachter, maar is inmiddels de nummer één op zijn vertrouwde stek.

Beker

Vitesse verloor de laatste twee duels van Ajax en Willem II. De ploeg van Fraser zakte daardoor terug naar de achtste plaats. Komende woensdag staat een veel belangrijker duel voor de Arnhemmers op de rol. Dan wordt de halve finale van de beker gespeeld op Spangen tegen Sparta. De laatste keer dat Vitesse de finale haalde is 27 jaar geleden. Toen werd met 1-0 verloren van PSV.