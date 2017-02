Sparta zorgde voor euforie en ellende bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft wisselende ervaringen met Sparta, de tegenstander van zaterdagavond in De Goffert.

Eén van de hoogtepunten van de laatste jaren werd bereikt door een zege op Sparta. Dankzij een treffer van Christian Santos werd NEC in 2015 kampioen van de eerste divisie. Maar een jaar eerder was Sparta ook betrokken bij het dieptepunt in de recente historie. Na een 3-1 nederlaag in De Goffert degradeerden de Nijmegenaren.

Dit seizoen verloor NEC uit met 2-0 van Sparta in één van de slechtste wedstrijden van dit seizoen. En in de winterstop oefenden beide ploegen tegen elkaar in Estepona. Sparta won met 3-1. foto: Broer van den Boom

Trainer bij de Rotterdammers is Alex Pastoor, die van 2011 tot 2013 ook trainer was van NEC. Ook centrumverdediger Michel Breuer kent een verleden als speler in Nijmegen.