Horecaondernemers regio Arnhem 'braafste jongetjes van de klas'

ARNHEM - Het is goed gesteld met de brandveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek onder 616 horecaondernemers in de regio Arnhem.

De horecazaken kregen op vrijdag 17 februari een bezoekje van de brandweer. Er werd gekeken of het carnaval, dat op sommige plaatsen vrijdag losbarst, veilig kan worden gevierd. De brandweer controleerde of de uitgangen vrij en breed genoeg zijn, maar ook werd gekeken naar de aanwezige blusmiddelen. Verder waren de noodverlichting en brandgevaarlijke versieringen punten die werden meegenomen in de quickscan.

Opgestoken duim

In Arnhem is bij 75% van de horecaondernemers alles in orde of is iets aangetroffen dat direct oplosbaar was. Het gaat dan bijvoorbeeld om carnavalsversiering voor de vluchtwegaanduiding. In de Betuwse gemeenten (Lingewaard 100% en Overbetuwe 78%) is dat percentage 89%.

Horecaondernemers in Zevenaar en Westervoort vallen positief op: hier is in 100% van de gevallen akkoord gegeven. Duiven, Doesburg en Rijnwaarden scoren met 80% iets lager, maar ook in deze gemeenten ligt het gemiddelde percentage toch nog tussen de 85 en 90%.

Nieuw bezoek

Tijdens de quickscan zijn ook horecagelegenheden aangetroffen waar de nooduitgangen dicht en geblokkeerd waren, de noodverlichting defect was of de blussers niet gekeurd waren. Die zaken krijgen binnenkort een nieuw bezoek.

Robert Polman, afdelingshoofd Risicobeheersing van Brandweer Gelderland-Midden spreekt van een geslaagde actie. 'Door onze toezichthouders is geconstateerd dat de bewustwording over (brand)veiligheid bij de horecaondernemers steeds groter wordt.'