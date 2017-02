Schip gezonken in storm

Foto: vorig jaar gezonken schip (archief Omroep Gelderland)

ZUTPHEN - In de Marshaven in Zutphen is in de stormachtige nacht van donderdag op vrijdag een voormalig bunkerschip gezonken. Daarbij is een kleine hoeveelheid olie in het water terechtgekomen.

Het zinken van het schip werd vrijdagmorgen vroeg pas opgemerkt. Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om de verspreiding van de olie te voorkomen. Het schip zal volgens Rijkswaterstaat gelicht moeten worden, maar dat is een zaak van de eigenaar en de verzekering. Van diezelfde eigenaar zonk vorig jaar ook al een voormalig winkelschip in de haven. Dat schip is gelicht, maar door kapotte pompen alweer gezonken. Ook het vannacht gezonken bunkerschip moet gelicht worden, aldus een gemeentewoordvoerder. Hoe het komt dat het schip gezonken is, is nog niet duidelijk. Volgens de eigenaresse van een boot in Marshaven wordt er door booteigenaren al langer geprobeerd van twee schepen, waaronder de gezonken boot, af te komen.