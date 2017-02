Loopvoetbal populair in Achterhoek en Liemers

ULFT - Vijfentwintig voetbalverenigingen uit de Liemers zijn geïnteresseerd in het opzetten van een team voor zestigplussers. Woensdagmiddag werd er voor die verenigingen een demonstratietraining van het zogenoemde Walking Football gehouden op de velden van DVC’26 in Didam.



'Ik heb bij DVC aangeklopt', zegt initiatiefnemer en trainer Peter Aal. 'Zij zagen het zitten en we zijn begonnen.' Op dit moment volgen de 60+ teams van SV Westendorp en DVC’26 trainingen van Peter Aal en zijn mede-coach Louis Verweijen. 'Maar er zijn ook diverse plekken waar zes, zeven of acht mensen bezig zijn met Walking Football.' Tijdens een wedstrijd wordt er met zes tegen zes gespeeld, dus Aal wil minimaal een groep van een stuk of vijftien spelers. 'Ze zijn wel aan het Walking Footballen en dat is een kunstje om dat uit te breiden.'



Clubs uit de Liemers waren uitgenodigd om een demonstratietraining en een informatiebijeenkomst bij te wonen in de kantine van DVC’26. Vijventwintig clubs uit de regio hebben wel oren naar een tak binnen de club, dat zich speciaal richt op de ouderen. 'Het is natuurlijk niet alleen dat de spelers een stukje beweging krijgen, maar een komt ook een groep binnen de vereniging die zeeën van tijd heeft om vrijwilligerswerk op zich te nemen', stelt Aal.



Andere spelregels

Een kwart van een normaal veld, slechts twaalf spelers en geen keepers. Dat is in het kort hoe het Walking Football eruit ziet. Maar ook de spelregels zijn aangepast, vertelt speler Sjors. 'Niet hardlopen, de bal mag niet hoger dan de heup en dat soort dingen.' Slidings en duels zijn daarnaast ook uit den boze, omdat ouderen wat gevoeliger zijn voor blessures. 'Ik beweeg niet zo veel, als je die training gehad hebt dan voel je je eigenlijk al heel goed', aldus Hein. De 82-jarige Wim heeft zijn vrienden mee genomen naar SV Westendorp, die inmiddels geen training meer missen. 'Er komen er steeds wat bij, maar er gaat niemand meer weg.'