Landgoed Slangenburg: geen pretpark, maar wel meer 'beleven.'

DOETINCHEM - Het moet zeker geen pretpark worden, maar het zou wel fijn zijn als er meer mensen naar Landgoed Slangenburg komen. Dinsdagavond praten de 5 partijen die onderdelen op het landgoed bezitten of beheren met inwoners. Ze onderzoeken samen hoe Slangenburg aantrekkelijker kan worden gemaakt.

De vijf partijen waaronder de gemeente Doetinchem en Staatsbosbeheer, hielden eerder al een bijeenkomst over de toekomst van het landgoed. Ruim 70 mensen kwamen daarop af. Er kwamen ideeën om het hertenkamp op het terrein op te knappen en er bijvoorbeeld een speeltuin voor de jeugd te maken. Ook werd er gesproken over meer parkeerplaatsen.

Rust en stilte behouden

Naast bos, natuur en het kasteel, heeft Slangenburg ook een Abdij waar stilte een groot goed is. De 13 broeders ontvangen er gasten die rust en bezinning zoeken. Maar ondanks alle regels van de Benedictijnen staat de tijd ook hier niet stil. Abt Henry Vesseur wil zeker meedenken over de toekomst. 'Ja wij moeten onszelf ook bedruipen dus is het belangrijk dat we gasten blijven krijgen, al moeten we die rust nooit vergeten.' Hij zou bijvoorbeeld graag betere toegangswegen willen en beter openbaar vervoer. Ook op het gebied van educatie en activiteiten voor bijvoorbeeld de jeugd ziet hij op het landgoed wel mogelijkheden. Maar alles met mate. 'Het moet niet zo zijn dat het hier straks file-lopen is op een mooie dag en dat we juist de mensen wegjagen die de rust hier zoeken.'

Gulden middenweg

Maar ook andere partijen hebben reserves. 'Ja niet alles kan. Wij hebben te maken met een oud lanenstelsel en een heel oud bos, waar we niet iets in mogen veranderen', zegt Miranda Berendsen van Staatsbosbeheer. 'Hopelijk kunnen we toch een gulden middenweg vinden zodat het nog aantrekkelijker wordt om hier naar toe te gaan. '

Volgens Berendsen kunnen sommige zaken al snel uitgevoerd worden. 'Als mensen bijvoorbeeld een bruggetje willen ergens, moet dat snel kunnen. Een parkeerplaats is natuurlijk iets anders.' Dinsdag worden de eerste ideeën verder uitgewerkt samen met bewoners.