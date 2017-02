Lamme Frans op 1! Dit is de RadioGld Carnavals Top 44!

ARNHEM - Van Waskupestad tot Eikelenburg en van Grolle tot Gruusbek zijn er dit jaar weer vele gezellige carnavals meezingers gemaakt. Lamme Frans uit Braoiersrijk (Beneden Leeuwen) heeft de eerste plek gekregen in de Gelderland Muziekland Carnavals Top44.

Naast dat Frans een aanstekelijke feestnummer met een hilarische clip heeft gemaakt, maakte de zanger een verpletterende indruk door met een confettikanon de lampen van de plafond bij Omroep Gelderland naar beneden te schieten.

Een greep uit de hits

Studente psychologie Sam de Vries uit Grolle (Groenlo) kwam met een cabaretesk lied over kanten van het carnaval waar je liever niet over nadenkt. De mannen van Stonegood maakten een medley in steenkolen Engels. There stands a horse in the hall and Mien where is mine feestnose...

In Grolle (Groenlo), Gruusbek (Groesbeek) en Knotsenburg (Nijmegen) zijn jaarlijks schlagerfestivakls en worden cd's gemaakt met lokale hits. Het leverde dit jaar weer vele mooie liedjes op zoals Ons Tröpke Gruusbek en Double Trouble Knotsenburg:

YouTube hit

Jo en Ferry uit Wielwaoiersrijk (Neder-Asselt) scoren dit jaar een ware hit met ik wil jou brandweerman wel zijn. Ze zijn op weg naar de 100.000 YouTube views! Voor de clip werden brandweerwagens gebruikt, maar welk korps die uitleende wordt angstvallig geheimgehouden.

Ronnie Ruysdael heeft een onverwacht aantal hits dit jaar. Hij kwam zelf met Friet met Mayonaise, maar zijn lied Fawaka met Def Rhymz doet het plotseling ook erg goed. Het lied Fawaka leek niks te gaan doen, maar wordt plotseling volop gedraaid. En DJ 2nd Base mixte het oude succes van De Sjonnies Dans je de hele nacht met mij ook tot een feesthit.

en zo ziet de hele lijst eruit.. Alaaaaf!

De Carnavals Top 44

1 Feest!– Lamme Frans! (Braoiersrijk) 2 Tut zelfs bij Petus an de deur – Knunnekes (Grolle) 3 Vastenaovend blieft bestaon – Ons Tröpke (Gruusbek) 4 Links, rechts, voor , terug – Gebroeders Rossig ('t Vennegat) 5 Waar we heengaan – Henk Hollands ft Erik Plageman (Waskupenstad) 6 Ernhum is toch wel mijn stadje – Walter WilLov ft Ernems Meisje (Ernem) 7 Zo Heurt 't – One, Two, Trio & Awesome (Waskupenstad) 8 Onze Moo – Knunnekes (Grolle) 9 DJ Martin – waar zijn die handjes (Leutekom)) 10 Ik wil wel jou brandweerman zijn – 4 Party (Wielwaoiersrijk) 11 Carnaval hygienisch is het niet – Sam de Vries (Grolle) 12 Boksepin – Da’s Mar Knoei (Gruusbek) 13 Snieerke – He snuutje (Pavertsdarp) 14 Ik wil een tiedmajien – De spons-oren (Knotsenburg) 15 Hee lekker ding – Duo Abe (Eikelenburg) 16 Friet met Mayonaise – Ronnie Ruysdael (Knotsenburg) 17 Broamp mien dorpke – Michiel Wolsink (Nottedarp) 18 De Leutdrayers - Verzot op Leutekum (Leutekum) 19 An de Woal bin ik geboren – De Stevenskupers (Knotsenburg) 20 Bart's marieke-paleismix – Cochem Trio Knotsenburg) 21 Ik blief in Grolle – Knunnekes (Grolle) 22 Nog1 rundje – Da Krolt (Gruusbek) 23 Dan gaan die handen omhoog – Havenzangers 2.0 (Knienenburg) 24 Doe Maar Watkes – Nijmegen, de stad waar ik voor viel (Knotsenburg) 25 We gaon wir me z'n alle naor 't feest – Adjudantenkorps (Knotsenburg) 26 D’n Lach – De Restantjes (Gruusbek) 27 We heffen het glas – Double trouble (Knotsenburg) 28 CV de Timp - Het Timpenhol (Timpendarp) 29 Waarom zou 't drinken een zonde zijn? - Frans Duits (Hotsjekkerstad) 30 Ien Keule gon wej knalluh – Kolsche Jungs (Gruusbek) 31 De klokkenluider van de St Steven – Kwartetje gezellig (Knotsenburg) 32 Fawaka – Def Rhymz & Ronie Ruysdael (Knotsenburg) 33 Wij bunt Tönnekes , Grolse alaaf – Knunnekes (Grolle) 34 We hebben feest hier in de stad- Ton Janssen (Knotsenburg) 35 Cut Carnafal – Stonegood 36 Wat is het carnaval toch prachtig – De Doordrammers (Knotsenburg) 37 Vret Mar Gras -_Dn_Gruuxit ( Gruusbek) 38 't Is wecht waar – Les Pineuts (Waskupenstad) 39 Kom es lekker – Alt van Huus (Gruusbek) 40 Dans je de hele nacht met mij – 2nd Base ft Ronnie Ruysdael (knotsenburg) 41 Jij bent een golddiger – Gerard Palts (Knienenburg) 42 Kroegentocht – Stadsknar Ben (Waskupenstad) ) 43 Het is weer carnaval –Boney H (Gruusbek) 44 Op Ow Moi-js – Un Moi Stel (Gruusbek)