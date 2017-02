Hondje Fleur wordt in de stormnacht doodgereden

NUNSPEET - Een losgebroken Jack Russell is in de storm van donderdagavond om het leven gekomen. Het baasje wilde het dier nog voor de storm uitlaten, maar dat liep anders af. De hond werd aangereden op de Harderwijkerweg in Nunspeet.

De eigenaresse van Fleur was met haar aan het wandelen, toen een boom omwaaide. De vrouw kwam onder een tak van de boom terecht en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Haar hond was dusdanig geschrokken van het incident, dat ze ervandoor ging. Fleur werd daarna nog diverse keren gezien, rende uit schrik steeds weer weg en werd later als vermist opgegeven. Daardoor raakte de stichting Waar is onze Angel erbij betrokken. De stichting zet zich ervoor in om vermiste honden weer thuis te brengen.

Emily Niebeek uit Nunspeet is aangesloten bij de stichting en ging samen met een zoekteam op zoek naar Fleur. De eigenaar van de hond heeft na een bezoek aan zijn vrouw in het ziekenhuis ook mee gezocht. Tegen middernacht werd Fleur langs de kant van de Harderwijkerweg in Nunspeet dood gevonden.

UPDATE: De eigenaresse werd al eerder op de dag geraakt door een tak van een slecht onderhouden boom. Ze is met gekneusde en gebroken ribben naar het ziekenhuis gebracht, maar is een dag later weer thuisgekomen.