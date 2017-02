Nijmegen helpt inwoners wijzer stoken

NIJMEGEN - Inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vrijdag bewuster stoken. De gemeente Nijmegen start dan met de Stookwijzer, een website met informatie over wanneer het stoken van hout de minste overlast veroorzaakt. De heer Biemans mag vrijdagochtend de Stookwijzer voor het eerst gebruiken, onder het toeziend oog van wethouder Harriët Tiemens en vertegenwoordigers van de GGD en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Stookwijzer geeft in een overzicht weer wanneer het onverstandig is om hout te stoken. Dit advies wordt gegeven op basis van de luchtkwaliteitsindex en de windsnelheid, en geeft elk uur een actueel lokaal advies. Naast deze informatie kunnen inwoners via de site ook klachten over geuroverlast doorgeven.



Het is de eerste keer dat zo'n Stookwijzer in Nederland wordt gebruikt. De website is ontwikkeld in samenwerking met het Energieonderzoek Centrum Nederland, met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.