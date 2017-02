Mestsilo omgewaaid in Aalten, twee miljoen liter mest stroomt weg

AALTEN - Op de Hoeninkdijk in Aalten is vrijdagmorgen een mestsilo omgewaaid. Dat meldt de politie. Volgens Waterschap Rijn en IJssel is zo'n twee miljoen liter mest weggestroomd.

De Kloosterstraat is vanwege het incident afgesloten. Omstanders worden op 400 meter afstand gehouden, omdat er ammoniak vrij is gekomen.

Volgens woordvoerster Minke Huurnink van het waterschap is de silo waarschijnlijk al donderdagavond omgewaaid, maar is de schade aan de silo vrijdagochtend pas ontdekt.

'Er zat zo'n 3000 kuub mest is. Daarvan is ongeveer 2000 kuub via een sloot richting de Schaarsbeek weggestroomd', vertelt Huurnink.

Een voordeel is dat er nu zoveel water in de beek is dat de mest sterk wordt verdund. 'Ik verwacht geen grote problemen', stelt de woordvoerster. Ze verwacht dat de mest wel het leven kan kosten van een aantal vissen.

'De achtergebleven mest wordt opgeruimd en we kijken hoe we de mest in de sloot kunnen opruimen.' Mogelijk wordt die afgedamd, zodat de sloot kan worden schoongemaakt.